مكاو تفرض قيودا جديدة على الزائرين من الصين وهونج كونج

قال هو لات سينج، زعيم مكاو، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم منع الزائرين من بر الصين الرئيسي وهونجكونج وتايوان المجاورتين، والذين سافروا للخارج خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة، من دخول أكبر مراكز القمار في العالم.ويمثل الزائرون من الصين أكثر من 90 في المئة من إجمالي عدد السائحين الذين يزورون مكاو.وأكدت مكاو 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحظرت تلك المستعمرة البرتغالية السابقة دخول كل الزائرين والعمال الأجانب غير المقيمين ولكنها استثنت الزائرين من بر الصين الرئيسي وهونج كونج وتايوان.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.