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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كاليفورنيا تشدد الإجراءات للحد من تفشي «كورونا»

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:05 ص
جريدة الدستور
وكالات
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شدّد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الإجراءات الرامية للحد من تفشّي فيروس «كورونا» المستجد، وذلك بعدما غزا آلاف المواطنين في عطلة نهاية الأسبوع شواطئ الولاية الأمريكية ومنتزهاتها غير عابئين بأوامره بملازمة منازلهم لمكافحة الوباء.

وقال «نيووم»، خلال مؤتمر صحفي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية: «سنغلق جميع مواقف السيارات الواقعة على طول هذه الشواطئ والحدائق العامة»، مشيرًا إلى أنّ قرار الإغلاق سينفّذ «في الحال».

وأضاف: «لا يمكننا السماح بتكرار حصول ما رأيناه يحصل في نهاية الأسبوع الماضي»، في إشارة إلى صور حشود المواطنين التي غزت شواطئ ماليبو وسانتا مونيكا متجاهلة الأوامر الصادرة بوجوب تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأعرب الحاكم عن تفهّمه لرغبة مواطنيه بالاستفادة من الطقس الجيّد في أول عطلة نهاية أسبوع لهم في ظلّ إجراءات الحجر، حيث دعاهم إلى تحكيم «المنطق السليم».

وقال نيوسوم إنّه يتعيّن على مواطنيه أن يدركوا أنّ «التواجد في ممرّ ضيّق للمشاة يعني أنّه يكاد يكون من المستحيل الابتعاد عن الآخرين».

وأضاف: «عندما تعجز حتّى عن العثور على مكان مجاني لركن سيارتك على الشاطئ، فهذا يعني أنّك لن تتمكّن من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وأنّه من الضروري أن تعثر على مكان آخر».

وجدّد رفضه استخدام الشرطة لتنفيذ أوامره، وهو إجراء لجأ إليه العديد من الدول الأوروبية.

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