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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:18 ص
صعود الأسهم اليابانية
صعود الأسهم اليابانية
وكالات
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صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 1138.95 نقطة أو ما يعادل 6.74%، ليصل إلى 18026.73 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 39.65 نقطة، أو3.07%، ليصل إلى 1331.66 نقطة.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وصعد نيكي 4.04 في المئة إلى 17569.37 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.69 في المئة إلى 1326.72 نقطة.

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