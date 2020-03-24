الآمال تتجدد.. تباطؤ معدل إصابات «كورونا» بكوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية 76 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، اليوم الثلاثاء، مواصلة الاتجاه التنازلي لحالات الإصابة الجديدة، والذي أثار آمالا في احتمال أن أكبر تفش للفيروس في آسيا خارج الصين يتباطأ.وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية بلغ 9037 حالة.وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 120 حالة، ويمثل ذلك اليوم الثالث عشر على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية نحو 100 حالة إصابة جديدة أو أقل.وأعلنت كوريا الجنوبية عن أدنى عدد من الإصابات، يوم الإثنين، منذ وصولها إلى ذروتها في 29 فبراير عندما سجلت 909 حالات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.