إيلون ماسك يتبرع بألف جهاز تنفس صناعي لـ كاليفورنيا

أعلن جافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، أن الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وشركة سبيس إكس، قد تبرع بألف جهاز تنفس صناعي لمسؤولين في لوس أنجليس وسط تزايد أعداد المصابين بفيروس «كورونا».وقال «نيوسوم» إن الأجهزة وصلت بالفعل إلى لوس أنجليس، ووصف ذلك بأنه «عمل بطولي»، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.