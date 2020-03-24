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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تسعى لإعادة 13500 أمريكى عالق بالخارج

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:06 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت الولايات المتحدة أنّها تسعى لإعادة 13.500 أميركي لا يزالون عالقين في الخارج بسبب الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، لكن من دون أن تتعهّد في الوقت الراهن بإعادتهم جميعًا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية فإن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قال للصحفيين إنّ، الوزارة أعادت منذ بدء أزمة الفيروس ولليوم ما مجموعه 5700 أميركي، من بينهم أكثر من 800 من مدينة ووهان في وسط الصين، وأكثر من 300 كانوا على متن سفينة الرحلات البحرية "دايموند برينسيس" في اليابان، إضافة إلى حوالي 1200 أميركي أعيدوا من المغرب الأسبوع الماضي، فضلًا عن أميركيين تم إجلاؤهم من أميركا اللاتينية في الأيام الأخيرة.

وأضاف المسؤول طالبًا عدم نشر اسمه أنّ، الغالبية العظمى من هؤلاء عادوا إلى الولايات المتحدة على متن طائرات استأجرتها الحكومة الأميركية، من دون أن يستبعد إمكانية اللجوء إلى طائرات عسكرية عند الاقتضاء.

وقال "سنعيد آلافًا آخرين إلى الوطن في الأيام والأسابيع المقبلة"، مشيرًا إلى أنّ هناك 16 رحلة مقرّرة بحلول نهاية الأسبوع لإعادة ما مجموعه 1600 راكب.

وأضاف "لقد حدّدنا نحو 13.500 مواطن أميركي في الخارج طلبوا مساعدتنا للعودة إلى الوطن" من أماكن مختلفة حول العالم.

ولفت المسؤول إلى أنّ الولايات المتّحدة ناشدت رعاياها مرارًا أن يحاولوا العودة إلى بلادهم على متن رحلات تجارية، أقرّ بأنّ هذه الإمكانية "تضمحل بسرعة" بسبب إغلاق مزيد من الدول حدودها وتعليق الرحلات الجوية التجارية.

لكنّ المسؤول قال إنّه "متردّد في ضمان" إعادة جميع الأميركيين الـ13.500 إلى ديارهم، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو "أنّنا نسمع عن حالات لأشخاص في أماكن نائية جدًا في العالم. الأمر معقّد".

وكانت الولايات المتحدة ناشدت رعاياها عدم السفر إلى الخارج وطلبت من كلّ من يستطيع العودة إلى بلده بإمكانياته الخاصة أن يفعل ذلك "في الحال".

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