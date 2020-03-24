تايلاند تعلن ثاني حالة وفاة بـ«كورونا»

أعلن مسؤول بوزارة الصحة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد.وأكدت تايلاند 721 حالة إصابة بالفيروس، كما تعقد الوزارة مؤتمرًا صحفيًا في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت جرينتش)؛ لإعطاء قدر أكبر من التفاصيل وأحدث البيانات عن الوضع الخاص بتفشي المرض.وسيدرس مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم اتخاذ إجراءات إضافية لمساعدة المتضررين من تفشي الفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.