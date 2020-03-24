«تويتر» تتوقع خسائر فى الربع الأول من العام الحالى بسبب «كورونا»

سحبت شركة «تويتر» توقعاتها المالية للربع الأول من العام الجاري، بسبب الآثار الاقتصادية المتزايدة لأزمة فيروس كورونا.وقالت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية، في بيان، إنها تتوقع خسارة وتراجعًا طفيفًا في المبيعات هذا الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وقال كبير المسؤولين التنفيذيين، نيد سيجال، في بيان: «بدأ تأثير فيروس كورونا في آسيا، وقد أثر على إيرادات إعلانات تويتر عالميًا وبشكل كبير خلال الأسابيع القلائل الماضية، مع ظهوره كجائحة عالمية».ومع ذلك، ذكرت الشركة أن الأزمة وسّعت عدد مستخدميها على أساس يومي، ويتوقع أن تقدم شركة «تويتر» تقريرًا مفصلًا عن أرباح الربع الأول في 30 أبريل المقبل.