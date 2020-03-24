ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» فى المكسيك إلى 367 حالة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 367 حالة.وقال هوجو لوبيز جاتيلي، نائب وزير الصحة، في مؤتمر صحفي، إن المكسيك سجلت أربع حالات وفاة حتى الآن جراء الفيروس الفتاك، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وأشار لوبيز جاتيلي إلى وجود 826 حالة مشتبه بها، مضيًفا أن نتائج فحوص 865 شخصًا آخرين جاءت سلبية.وكانت الوزارة قد نصحت بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس وحتى 20 أبريل، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.