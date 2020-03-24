الصين تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن السلطات الصينية، أن 74 حالة من تلك الحالات، هي لأشخاص قادمين من خارج البلاد.وأضافت أنه تم تسجيل حالة إصابة إضافية واحدة في مقاطعة «هوبي»، بؤرة تفشي الفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.