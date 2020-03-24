ترامب يكشف نتائج فحص «كورونا» للسيدة الأولى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نتائج الفحص أثبتت عدم إصابة زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بفيروس «كورونا».ورد ترامب على سؤال للصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كانت خضعت ميلانيا لاختبار الكشف عن الفيروس قائلا: «نعم، إنها على ما يرام (والنتيجة) سلبية»، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.وكان ترامب ونائبه مايك بنس قد خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس وكانت النتيجة سلبية أيضا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.