ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» فى الأرجنتين إلى 301

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد إلى 301 شخص، وذلك بعد تسجيل 36 إصابة جديدة.وأضافت الوزارة، في بيان، أن عدد الوفيات بالفيروس في البلاد بلغ 4 وفيات، وذلك حسبما ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.