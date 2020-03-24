ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» فى الأرجنتين إلى 301
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:11 ص
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد إلى 301 شخص، وذلك بعد تسجيل 36 إصابة جديدة.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن عدد الوفيات بالفيروس في البلاد بلغ 4 وفيات، وذلك حسبما ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن عدد الوفيات بالفيروس في البلاد بلغ 4 وفيات، وذلك حسبما ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.