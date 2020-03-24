والدة الشهيد عمر شعبان: سأظل أفتخر بنجلى طوال حياتى

قالت والدة الشهيد البطل ضابط صف، عمر شعبان، بقوات الصاعقة المصرية، ابن قرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، إنها فازت بأعلى مكانة في الدنيا، وهي حصولها على لقب والدة الشهيد، التي ستظل تفتخر به طوال حياتها، معربة عن سعادتها بهذا التكريم من الدولة التي لا تنسى أبناءها الشهداء وأسرهم في جميع المناسبات التي تمر به.وأضافت والدة الشهيد، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن نجلها استشهد يوم التاسع من نوفمبر الماضي، معربًة عن سعادتها بتكريم الرئيس السيسي لها، قائلًة "كان ابنى يتمنى الشهادة، وكنت دائما بقوله هتبقى الحرس الخاص للرئيس".كما أوضحت أنها ربة منزل ووالدة لثلاثة أبناء،عملت على تربيتهم منذ الصغر على التحلي بالأخلاق الكريمة وأداء الصلاة في وقتها بالمسجد المجاور للمنزل، لافتة إلى أن الشهيد "عمر"كان أصغر أولادها وكان دائم الصلاة وحفظ القرآن، كما كان يؤذن بمسجد المنطقة، وكان يحدثها بأنه يصر على محاربة الإرهاب.