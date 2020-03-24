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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يشيد برئيس الاحتياطى الفدرالى عقب قرار خفض الفائدة إلى صفر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:04 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برئيس الاحتياطي الفدرالي عقب قرار الأخير خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى الصفر، معتبرًا من ناحية ثانية أنّ ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية أمرًا جيّدًا على الرغم من أنّه يجعل التصدير أكثر صعوبة.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض حول فيروس كورونا المستجدّ، الجائحة التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الأمريكي خصوصًا والعالمي عمومًا، إنّ واقع أن يكون الدولار قويًا هو أمرٌ جيّد، هذا يبدو جيّدًا حقًّا، لكنّ الحقيقة هي أنّ هذا الأمر يجعل أشياء معيّنة مثل التجارة أكثر صعوبة.

كما أشاد سيّد البيت الأبيض برئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) جيروم باول إثر الإجراءات التي اتّخذها الأخير لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا وكان أبرزها خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى الصفر.

وقال ترامب: «لقد اتّصلت اليوم بجيروم بأول وقلت له لقد قمت بعمل جيّد حقًّا».

وعلى الرّغم من أنّ ترامب هو من عيّن أول رئيسًا للاحتياطي الفدرالي، إلا أنّ الرئيس الجمهوري لم يتوان مرارًا عن توجيه انتقادات علنية شديدة لرئيس الاحتياطي الفدرالي، ولا سيّما بسبب عدم تخفيضه معدّل الفائدة قبلًا.

وخفض الاحتياطي الفدرالي الأحد معدل الفائدة الرئيسي إلى صفر، وزاد من شراء ديون الخزانة، وضخّ مبالغ كبيرة من النقد في الأسواق المالية عدة مرات، وذلك في إطار جهوده للحدّ من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.

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