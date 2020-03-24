«الصحفيين» تخصص «رقم استغاثة» للزملاء بشأن «كورونا»

قال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن مشروع العلاج سيستمر في تقديم خدماته للأعضاء وأسرهم رغم قرار إغلاق النقابة.وأضاف «عبدالمجيد»، أن قرار مجلس النقابة بغلقها احترازيًا لمدة أسبوعين لمواجه فيروس كورونا، لن يوقف تقديم المشروع لخدماته للصحفيين وأسرهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية القائمين على المشروع، والزملاء أعضاء النقابة.وأوضح عبدالمجيد أن العاملين بالمشروع سيتم تقليصهم لأقل عدد ممكن للعمل بالتناوب على أجهزة الكمبيوتر لاستخراج البيانات المطلوبة، فيما سيتم تلقي طلبات التحويل عبر تطبيق الواتس اب وإرسالها للمستشفيات ومراكز التحاليل بذات الآلية، للحد من تحرك الزملاء.وفيما يتعلق بالاشتراك الاستثنائي في المشروع؛ قال «إنه تم مد الاشتراك الاستثنائي إلى الخميس المقبل، ويستطيع راغبو الاشتراك إرسال مندوب يُسلم الأوراق لموظف عند باب النقابة، ليتولى نقلها إلى القائمين على المشروع».وأضاف عبدالمجيد أنه تم تخصيص رقم «واتس اب» على مدار الساعة، لتلقي أي استغاثة من الزملاء وأسرهم فيما يخص الاشتباه بإصابات كورونا، وهو ٠١٢٨٨٨٨٨٧٢٠، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الزملاء، عبر التواصل مع وزارة الصحة، والجهات المعنية، فيما يتم تقديم الخدمات الخاصة بالمشروع عبر التواصل على رقم الهاتف والواتس اب: ‭٠ ١٠٢ ٣١٨٢٣٩٣‬‭.