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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الخدمات الإدارية» تدعم العمالة غير المنتظمة بـ200 ألف جنيه

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:53 ص
هشام فاروق المهيري
هشام فاروق المهيري
دعاء جابر
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أعلن هشام فاروق المهيري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون موظفى الدولة، أن النقابة قررت دعم صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه.

ويأتي ذلك استجابة لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تضافر كافة جهود الدولة بمؤسساتها وأجهزتها ومؤسسات المجتمع المدني وكافة المصريين بكافة شرائحهم، للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، ودعما للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة تجاه الحد من انتشار هذا الفيروس، وأيضا تدعيما لصندوق رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة من أجل مساندة هؤلاء العاملين في مواجهة تداعيات الأزمة.

وأكد رئيس النقابة، أن هذا الإجراء يأتي من خلال الدور الوطني للنقابة العامة في الوقوف ومساندة الدولة في إجراءاتها نحو مواجهة هذه الأزمة، مشيدا بالدور الكبير للحكومة المصرية الذي قامت به في التعامل مع الأزمات سواء في التغيرات المناخية السيئة التي تعرضت لها مصر، وفي مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وثمن «المهيري» عاليا الدور الهام والعظيم للقوات المسلحة والشرطة المصرية، مشيرا إلى الجهود المضنية التي قامت بها هاتين المؤسستين في مواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال عمليات التعقيم والتطهير لكل مؤسسات الدولة.

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