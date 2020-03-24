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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مهندسان يبتكران جهازًا للتعقيم الذاتى من «كورونا» (صور)

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:39 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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دفع تفشي فيروس «كورونا» المستجد، والتعليمات التى يتم توجيهها بشكل دائم لاستخدام المطهرات وأدوات التعقيم للوقاية منه، مهندسين من محافظة أسوان لابتكار جهاز خاص للتعقيم الذاتى بدون لمس الصنبور، لعدم نقل العدوى من شخص لآخر، وذلك نظرًا لطبيعة عملهما فى مجال التحاليل الطبية، ما يجعلهما معرضين للإصابة فى أي وقت.

ويقول المهندس محمود عبد المنعم، مدير مركز الجودة بالإدارة الصحية بأسوان، والمدير الإدارى لأحد المعامل الطبية، إن الفكرة جاءت له بعد الحالات الإيجابية لـ«كورونا»، والتى تم اكتشافها على متن إحدى البواخر السياحية التى مسار عملها بين أسوان والأقصر، حيث توافد العديد من الأهالى إلى المعمل للاطمئنان على أنفسهم، نظرًا لعدم درايتهم أن هذه التحاليل تتم بالمعامل الخاصة بوزارة الصحة فقط، وكان وقتها أحد المتوافدين من القطاع السياحى، الأمر الذى ساهم فى سرعة تنفيذ فكرتهم حتى يحافظوا على حماية الموجودين بالمعمل من انتشار الفيروس بينهم.

وأضاف لـ«الدستور»، أنه كان هناك حاجة لهذا الجهاز لأن أغلب المتوافدين على المعمل حالات مرضية أو مصاحبة للمرضى، ولابد التطهير والتعقيم بشكل جيد، حيث إن الفيروس من الممكن أن يأتي من خلال لمس الأسطح الملوثة أيضًا، ولا يمكن السيطرة عليه، ولذلك لابد من استخدام الصابون والمطهرات، ولكن بدون استخدام نفس صنبور المياه لاحتمالية انتقاله، مشيرًا إلى أنه لهذا السبب ابتكروا جهازًا للتطهير والتعقيم الذاتى يتم تشغيله عن طريق الضغط بالحذاء على زر التشغيل لتنزيل مادة الكحول، التي تساهم فى تطهير الأيدي بشكل جيد.

وأوضح أنه لم يعمل بمفرده على ابتكار الجهاز بل كان هناك شريك متخصص في مجال الأجهزة الطبية المهندس طه تقي، مسئول معمل طبى بأسوان.

وأشار إلى أنهما استخدما مجموعة من المكونات البسيطة، والتى ساعدتهم على إنجازه فى أسرع وقت ممكن، وهى عبارة عن: تنك لتخزين المواد المطهرة من الكحول أو الصابون أو غيره، وطلمبة رفع تعمل بمفتاح كهربائى أسفل الجهاز، يتم تشغيله بالضغط بالقدم من أجل دفع المواد المطهرة نحو الأعلى، ثم نزول المرتجع بعد غسيل الأيدى إلى تنك آخر يتم تفريغه أولًا بأول.

وتابع لـ«الدستور»، أن مدة تصنيعه استغرقت يومًا واحدًا فقط، ومن الممكن أن يستعمل تنك تتراوح سعة تخزينه للمطهرات من 5 إلى 20 لترًا، وبلغت تكلفته المالية 1200 جنيه، كما أنه متاح لعملية التطوير أيضًا.

وأشار إلى أنه تم عرض مبادرتهم لتوزيع 3 من أجهزة التعقيم على محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، ووافق عليها ورحب بها، وتم الانتهاء من تصنيعهم، وسيتم تسليمما وتوزيعهم على المناطق الأكثر كثافة عن طريقهم، لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد ومنع انتشاره.

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