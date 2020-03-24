«الزملوط» يتفقد بوابة «الخارجة» لمتابعة إجراءات مكافحة «كورونا»

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بوابة مدينة الخارجة الشمالية بطريق (الخارجة ـ أسيوط)، وذلك لمتابعة سير عمل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.واطمئن «الزملوط» على توافر مواد التطهير والتعقيم المستخدمة في تطهير سيارات المارة، بالإضافة إلى إجراء الكشف على المواطنين للتأكد والاطمئنان على صحتهم.التقى محافظ الوادي الجديد مع عدد من المواطنين الذين أبدوا ارتياحهم للإجراءات الصحية المنفذة التي هدفها الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.وكان المجلس التطوعي للشباب بالمحافظة شارك في هذه الحملات والمبادرات لحماية المواطنين من هذا الفيرس القاتل المنتشر في جميع أنحاء العالم.