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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاعات السورية تتصدى لطائرة مسيرة في محيط «حميميم»

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:09 ص
لدفاعات السورية
لدفاعات السورية
وكالات
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ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية، أن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة في محيط قاعدة «حميميم» الجوية بريف اللاذقية.

وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» الحكومية إن «المضادات الأرضية تتصدى لطائرات مسيرة في محيط قاعدة حميميم في ريف اللاذقية».

وفي 20 يناير الماضي، أسقطت القوات الروسية في سوريا، طائرات مسيّرة، أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم الجوية، من دون وقوع أي خسائر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان حينها: «أسقطت أنظمة الدفاع الجوية في القاعدة الجوية الروسية، أهدافا جوية على بعد مسافة آمنة من القاعدة».

وأعلنت روسيا، أكثر من مرة، إحباط محاولات للهجوم على مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة.

وتتخذ القوات الروسية من «حميميم» قاعدة عسكرية رئيسية لها في سوريا، ومقرا لانطلاق عملياتها على الأراضي السورية وفي أجوائها.

ووقعت روسيا اتفاقا مع سوريا، في أغسطس 2015، يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت دون مقابل، ولأجل غير مسمى.

وكانت موسكو أعلنت، بعد مرور سنة على الوجود الروسي في سوريا، عزمها توسيع قاعدة حميميم، بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل.

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