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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: لن نسمح بتحول «كورونا» إلى مشكلة اقتصادية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:51 ص
ترامب
ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح بأن يتحول فيروس «كورونا» إلى مشكلة اقتصادية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن هذا الفيروس سوف ينتهي انتشاره عاجلا أم آجلا.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية الليلة: «إننا سوف نفوز في هذه الحرب ضد كورونا أسرع مما يتوقع البعض»، مشيرا إلى أن التجارب السريرية ستبدأ في نيويورك لمواجهة الفيروس.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الشركات الكبرى والصغرى الأمريكية تضررت بشدة بسبب الفيروس، مشيرا إلى أن النقاش مع الجمهوريين والديمقراطيين متواصل من أجل ميزانية المواجهة.

وطالب ترامب الشعب الأمريكي بالمحافظة على التباعد الاجتماعي للحد من تفشي الفيروس.

وسجلت الإصابات بفيروس «كورونا» أكثر من ثمانية آلاف إصابة جديدة على الأقل، ليرتفع عدد إجمالي المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة إلى أكثر من 41 ألف حالة، نصفهم في ولاية نيويورك وحدها وهي العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وأصبحت الولايات المتحدة ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات، خاصة مع التوسع في إجراء الاختبارات، وهو ما يكشف عددا أكبر من دول أخرى ليست لديها القدرة على إجراء الاختبارات بشكل موسع.

وأعلنت حالة الطوارئ في ثلاث ولايات وتم وضع قوات الحرس الوطني تحت سيطرة حكامها وهي ولايات نيويورك الأكثر تضررا من الوباء وواشنطن وكاليفورنيا.

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