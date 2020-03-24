الجزائر تكشف اسم الدواء المستخدم لعلاج المصابين بكورونا

كشفت الجزائر عن بروتوكول العلاج المسمى "الكلوروكين" لأجل التصدي لوباء كورونا المستجد (كوفيد19-).وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فإن وزارة الاتصال ( الإعلام) قالت في بيانها إن "الكلوروكين هو جزيئة مضادة للملاريا، يستخدم في العلاج من هذا الوباء ومن أمراض الروماتيزم والذئبة".وأكد ذات المصدر أن "الدراسات في هذا الصدد قد انطلقت بالصين في فبراير 2020، ولا تزال مستمرة في أوروبا".وتابع: " الكلوروكين قد أعطى نتائجًا واعدة لمواجهة فيروس كورونا من خلال زيادة القدرات المناعية للفرد، وهو منتوج يصنع محليًا وبكميات كافية لعلاج المرضى حسب البروتوكول الذي وضعه الخبراء".كان وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، كشف في وقت سابق عن اعتماد بروتكول في وصف علاج المصابين بكورونا استنادا لتجارب بعض الدول ولم يذكر بن بون بوزيد، اسم الدول، مشددا على انه متوفر بكميات كافية من خلال انتاجه محليا من جهة، واستيراده من جهة أخرى.وأحصت الجزائر حتى عصر الاثنين 230 حالة إصابة مؤكدة بالوباء منها 17 وفاة.