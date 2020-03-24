«بومبيو»: واشنطن تخفض المساعدات لأفغانستان مليار دولار

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستخفض المساعدات لأفغانستان مليار دولار، كما أنها مستعدة للقيام بخفض مماثل في 2021؛ بسبب استمرار الصراع بين الرئيس الأفغاني أشرف غني وخصمه السياسي عبدالله عبدالله.وأضاف «بومبيو»، في بيان بعد مهمة وساطة لكابول استمرت يومًا: «سنبادر أيضًا بإجراء مراجعة لكل برامجنا ومشروعاتنا لتحديد التخفيضات الإضافية وإعادة النظر في تعهداتنا لمؤتمرات تعقد في المستقبل للمانحين لأفغانستان».يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصل إلى العاصمة الأفغانية كابول أمس الإثنين في زيارة مفاجئة.وعلى جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه لن يكون هناك عقوبات على المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة لإيران، كما طالب الصين بجعل التفاصيل عن وباء كورونا متاحة للعالم بأسره.