«الإسكان الاجتماعى»: تأجيل سداد جميع القروض لمدة 6 أشهر

قالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، إنه تم تسليم 301 ألف عميل من صندوق الإسكان الاجتماعي.وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، أن محافظ البنك المركزي قام بتأجيل جميع القروض لمن لديه قروض إسكان أو قروض شخصية لمدة 6 أشهر، بدءًا من الأزمة.كما أشارت إلى أنه لم يتم تحصيل أي غرامات تأخير، والبنوك أكدت على ذلك ولم يكون هناك مطالبات بأقساط بدءًا من شهر أبريل، موضحة أنه بمجرد أن يقوم المواطنين بإدخال طلباتهم من خلال «اللينك» المتواجد على موقع التواصل «فيسبوك»، يتم التعامل مع طلباتهم داخل الصندوق فورًا.وأشارت دكتورة مي عبد الحميد، إلى أن هذا القرار جاء حفاظًا على الصحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية العاملين بمراكز خدمة العملاء والمواطنين المترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.وأشارت إلى أنه فى حالة الرغبة في أى استفسار أو تساؤل، يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، من الساعة ٩ صباحًا: ٣ عصرًا طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة والسبت، وذلك لحين إشعار آخر.