السكندريون يوحدون التكبيرات لرفع بلاء فيروس كورونا

في لقطة روحانية تضرعًا لرب الكون قام المواطنين بتوحيد الدعاء والرجاء لله وتعالت الهتافات " الله اكبر الله اكبر، يارب" في توقيت واحد في تمام الساعة الواحدة صباحًا، بأصوات مكبرات المساجد في عدد من المناطق بمحافظة الإسكندرية منها: الفلكي، سيدي بشر، ومحرم بك، ومختلف الأحياء السكندرية.لن يقتصر التضرع على أصوات المكبرات وحسب لكن امتزجت معها أصوات أهالي المناطق المحيطة من شرفات منازلهم، بصوت روحاني "الله اكبر أشهد أن لا اله إلا الله" تضرعًا ورجاءًا لله برفع البلاء وزوال الأزمة الصحية التي يمر بها العالم عامة والمدن المصرية، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أصيب به وراح ضحيته الألاف على مستوى العالم.واعلنت وزارة الصحة والسكان في آخر بيان لها عن أن، إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.