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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تبحث برنامجًا جديدًا مع صندوق النقد الدولى

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:17 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال وزير المالية التونسي نزار يعيش، إن تونس شرعت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج قرض جديد، لكن خطة لإصدار سندات تقرر تعليقها بسبب فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، صرح الوزير خلال مقابلة مع «رويترز»، أن قيمة البرنامج الجديد لم تتقرر بعد، لكنه سيستمر لأربع سنوات أو خمس.

وكان برنامج تونس الحالي مع الصندوق، البالغة قيمته 2.8 مليار دولار، من المقرر أن ينتهي في أبريل، لكن تونس اتفقت مع صندوق النقد على تعليقه.

هذا، ولم تحصل تونس إلا على 1.6 مليار دولار من ذلك البرنامج لأن بعض الإصلاحات التي أرادها المقرضون لم تنفذ.

وقالت تونس من قبل إنها تعتزم إصدار سندات بما يصل إلى 800 مليون يورو في السوق العالمية هذا العام، لكن وزير المالية أفاد بأن تلك الخطة أصبحت خياره الأخير الآن، لأنه مازال من غير الممكن التنبؤ برد فعل السوق؛ ولأن أسعار الاقتراض عالية جدًا.

وأضاف أن الحكومة تدرس خططًا لإصدار سندات في السوق المحلية، دون أن يذكر تفاصيلها أو حجمها، موضحًا أن مقرضين دوليين، من بينهم البنك الدولي، مهتمون بمساعدة الديمقراطية التونسية الوليدة في مثل هذا الوقت العصيب.

وكان رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ قال يوم السبت، إن الحكومة سترصد 850 مليون دولار لمكافحة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.

هذا، وأصبحت تونس تتوقع ركودًا اقتصاديًا، مما حدا البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قال في وقت سابق إن جائحة فيورس كورونا ستتسبب في ركود عالمي في 2020 قد يكون أسوأ من ذلك الذي أوقدت شرارته الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، مؤكدًا أن الناتج الاقتصادي العالمي سيتعافى في 2021.

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