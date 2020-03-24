دي بلازيو: نيويورك تضم ثلث إصابات «كورونا» بالولايات المتحدة

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلازيو، أن 35% من الإصابات بفيروس «كورونا» المسجلة في الولايات المتحدة، تم كشفها في هذه المدينة.وقال دي بلازيو، في مؤتمر صحفي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، إن إجمالي عدد الإصابات بكورونا المسجلة في نيويورك بلغ 12339 حالة.وفي 11 مارس، صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس «كورونا» المستجد كـ«وباء عالمي».وبحسب الإحصائيات الأخيرة للمنظمة، فإن الفيروس أصاب، منذ ظهوره الأول في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر الماضي، أكثر من 330 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم، وتسبب في 14.5 ألف حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.