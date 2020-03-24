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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون: بريطانيا تواجه أخطر تهديد منذ عقود

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:30 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلزام أفراد شعبه بعدم الخروج من منازلهم ومنع أي تجمعات تشمل أكثر من شخصين، واصفا فيروس «كورونا» بأنه أخطر تهديد لبلاده منذ عقود.

وقال جونسون، في كلمة تلفزيونية: «حان الوقت لنعمل جميعنا أكثر، مساء اليوم أعطي توجيها بسيطا جدا للشعب البريطاني، عليكم البقاء في المنازل، هذا أهم ما يجب علينا القيام به لوقف انتشار المرض بين البيوت، لهذا السبب سيكون مسموحا للناس بالخروج من منازلهم لدوافع محدودة للغاية».

وأوضح «جونسون» أن الإجراءات الجديدة تنص على أن الناس سيستطيعون الذهاب إلى المحال التجارية فقط لشراء المستلزمات الأساسية مثل الأدوية والغذاء، لكن يوصى فعل ذلك نادرا جدا، كما يسمح بترك البيوت لأسباب صحية وكذلك مرة واحدة في اليوم للقيام بتمرينات رياضية في الهواء.

وأشار إلى أن الذهاب إلى العمل مسموح فقط في حالات تعتبر ضرورة ولا يمكن فيها تنفيذ المهمات من البيت.

وشدد على ضرورة منع الناس من اللقاءات مع الأصدقاء وإجراء أي تجمعات تشمل أكثر من شخصين وحتى مع عائلاتهم باستثناء الأقرباء الذين يقيمون معهم في بيت واحد.

كما ذكر أن حكومته ستوقف حفلات الزواج وغيرها من التجمعات، وستغلق المتاجر والملاعب؛ لدفع المواطنين للالتزام بتعليمات البقاء في المنازل لتخفيف آثار الفيروس.

وقال «جونسون» إن كل المتاجر التي تبيع سلعا غير ضرورية ستغلق، وكذلك المكتبات ودور العبادة، وستعلق الفعاليات الاجتماعية باستثناء الجنازات.

وسجلت بريطانيا، حتى مساء الإثنين، 6650 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»، بينها 335 حالة وفاة.

وأكدت السلطات البريطانية، في وقت سابق، أن العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من معطيات الإحصائيات الرسمية، لأن الجهات الطبية تجري حاليا فحوصا فقط على الأشخاص الذين يدخلون ضمن فئة الخطر أو تعتبر حالتهم الصحية حرجة، بينما نصحت الحكومة هؤلاء الذين ترصد لديهم أعراض طفيفة، بالبقاء في الحجر المنزلي وعدم التوجه إلى الأطباء.

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