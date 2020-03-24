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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الشيوخ» الأمريكي يعطل دعمًا بـ2 تريليون دولار لمواجهة «كورونا»

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:58 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
وكالات
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لم تحظ حزمة تحفيز اقتصادي واسعة، لمواجهة فيروس «كورونا»، بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قال الديمقراطيون إنها تقدم القليل من المال للولايات والمستشفيات وتخلو من قيود على صندوق لمساعدة الشركات الكبيرة.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن الإجراء البالغ قيمته تريليوني دولار لم يحصل على الـ60 صوتا اللازمة ليمضي قدما، مع استمرار الانقسام الحاد داخل المجلس لليوم الثاني، وكان السناتور دوج جونز من ألاباما هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح مشروع القانون مع الجمهوريين.

وتوترت الأجواء في مجلس الشيوخ، الإثنين، مع اتهام الجمهوريين الأعضاء الديمقراطيين بالإعاقة في خضم أزمة وطنية.

وصرح السناتور الجمهوري جون ثون بأن «البلد يحترق وأنتم تريدونها ألعابا سياسية»، متهما الديمقراطيين «بالمماطلة».

وأفاد الديمقراطيون بأنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين، وقال السناتور تشك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إن نسخة معدلة قد تنال الموافقة اليوم، لكنهم أصروا على ضرورة أن تتضمن المزيد من مواد الإشراف الرقابي على صندوق قيمته 500 مليار دولار مخصص للشركات الكبيرة.

وأكد السناتور الديمقراطي ديك دربين قائلا: «خذوا نفسا عميقا.. سنوافق على مشروع القانون هذا».

جدير بالذكر أن الكونجرس أقر بالفعل تشريعات لتخفيف الوقع الاقتصادي للجائحة التي أودت بحياة 506 أشخاص، على الأقل، في الولايات المتحدة، وأصابت أكثر من 43 ألفا آخرين، مما حدا حكام الولايات لإصدار أوامر بلزوم نحو ثلث سكان البلاد منازلهم بينما يواجه الملايين خطر فقد وظائفهم.

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