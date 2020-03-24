قبرص تغلق حدودها حتى 13 أبريل المقبل لمكافحة كورونا

أعلنت قبرص، إغلاق الجزيرة حتى 13 أبريل المقبل لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن حركة الأشخاص صارت محظورة ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية.وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في خطاب، "نحن حقا في حالة حرب.. لا يمكن تحقيق النصر فيها إلا إذا سددنا الثغرات".وسجلت قبرص حتى الآن 116 حالة إصابة بالفيروس، منها 21 حالة جديدة تم تأكيدها اليوم.وأغلقت الجزيرة حدودها بالفعل إذ فرضت حظرًا واسع النطاق على حركة الطيران المدني دخل حيز التنفيذ منذ 21 مارس الجاري.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.