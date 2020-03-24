بـ«الدعاء» أهالى الإسكندرية يتضرعون للخالق لرفع البلاء عن البلاد

بعد انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وقرارات رئيس الوزراء بتحديد ساعات للغلق للحد من التجمعات والحفاظ على صحة الموطنين، حرص العديد من الأهالى بمحافظة الإسكندرية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على الوقوف فى الشرفات المنزلية كلًا منهم فى منزله بالتوسل والدعاء إلى الله برفع الوباء والبلاء عن مصر وبلاد العالم.وشملت العديد من المناطق ومنها "سيدي بشر، والعصافرة والورديان، السيوف، العجمي، محرم بك، والعديد من الشوارع واحياء الإسكندرية".وذلك بهدف الدعاء لله سبحانه وتعالى لرفع هذا البلاء والعفو عنهم، مرددين كلمات«الله أكبر الله أكبر، وياااارب.. بالله » بمختلف الشرفات متمنين من الله الاستجابة لدعواتهم.وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 5 حالات من ضمنهم هندى و4 حالات من المصريين.كما ارتفع عدد الحالات التي تحوّلت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العَزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل 96 تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية.