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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جوتيريش: نحتاج ملياري دولار لدعم محاربة كورونا بالدول الفقيرة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:49 ص
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن المنظمة العالمية بحاجة إلى ملياري دولار لمساعدة الدول الفقيرة في محاربة فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى حزمة خاصة لدعم الاقتصادات.

وقال «جوتيريش» إنه سيطلق، بعد غد الأربعاء، حملة دولية لجمع ملياري دولار لتقديم المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن «التنسيق ضرورة لضمان القدرات لمحاربة الفيروس بشكل فعال ليس فقط للدول المتطورة، بل وللدول النامية أيضا من أجل منع المرض من الانتشار مثل حرائق الغابات».

وأشار كذلك إلى ضرورة إعداد حزمة من المساعدات لدعم الاقتصاد والمجتمعات حول العالم لحمايتها من تداعيات فيروس كورونا، موضحا أن «هذه الحزمة يجب أن تدعم العائلات ومشاريع الأعمال والمجتمعات».

ولفت إلى أن ذلك سيتطلب دعما ليس أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتطورة، وتهيئة الظروف اللازمة عبر صندوق النقد الدولي وعمليات المقايضة بين البنوك المركزية في الدول وإنشاء آليات جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس «كورونا» حول العالم بلغ أكثر من 350 ألف شخص، وتوفي أكثر من 15 ألف منهم جراء الفيروس.

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