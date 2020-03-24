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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خدمات Google Play الجديدة 2020

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:39 ص
خدمات Google Play
خدمات Google Play
الدستور
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أصبحت خدمات Google Play الجديدة 2020 أو ( Google Play Services ) هي واحدة من مكونات الأندرويد الأساسية والمثبتة على جميع الهواتف والأجهزة الذكية التي تتسابق مختلف الشركات العالمية علي استعراض مدي قدرتها علي التواجد والمنافسة من خلالها. 

خدمات Google Play الجديدة 2020


وعلي الرغم من امتلاكنا جميعًا لهواتف ذكية إلا أن الكثيرون من مستخدمين نظام الأندرويد لا يعرفون فعليًا ما الذي تفعله خدمات Google Play الجديدة 2020 وذلك لأن التطبيق Services يعمل في خلفية الجهاز، وجميع الخدمات التي يقدمها مصممة لتسريع أداء الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ( Tablet )، وأيضًا شاشات الأندررويد ( Android TV ) التي تعمل بنظام Android.

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و يعد المتجر الرئيسي الذي يوفر لمستخدمي الهواتف الذكية تنزيل مختلف البرمجيات على الهاتف الأندرويد من تطبيقات والألعاب والكتب والمجلات وأيضًا الموسيقى والأفلام.

و تعزز الخدمات تجربة التطبيقات الألعاب حيث يسرع من عمليات البحث دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، كما يوفر التطبيق خدمات ذات جودة عالية والمصادقة على كل خدمات جوجل والوصول إلى جميع إعدادات خصوصية المستخدم.

يعتمد أغلب مستخدمي هاتف الأندرويد على السوق ؛ لأنه من المتاجر الآمنة بنسبة 100 %، وهذا ما يميز سوق جوجل Play عن باقي متاجر التطبيقات الأخرى التي توفر نفس الخدمة لتحميل التطبيقات.

وتتمثل تحديثات ومزايا السوق لعام 2020 في «الحماية» أو Play Protect وهي ميزة أضيفت مؤخرًا على سوق جوجل بلاي ستور.

و تقوم ميزة بلاي بروتيكت بحماية جهازك من التطبيقات الضارة وتحميل البرمجيات الخبيثة والتي من الممكن أن تضر بهاتفك أو جهازك الذكي ومن خلال ميزة Play Protect أصبح بأمكانك تنزيل أي تطبيق من متجر جوجل بلاي، فكل التطبيقات داخل متجر Play Store آمنة 100% مع ميزة جوجل بلاي للحماية.

جدير بالذكر، أن تطبيقاتGoogle Play لا تقتصر علي الهواتف النقالة فحسب، بل هنالك العديد من البرامج التي تمكنك من إستخدام المتجر عبر الكمبيوتر، حيث يمكنك تثبيت برنامج NOXPlayer من خلال تشغيليها عن طريق متجر جوجل بلاي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وأيضًا يمكن هذا البرنامج للوصول إلى حسابك على المتجر  والاستفادة من جميع مميزاته كأنك تتصفحه من هاتفك الأندرويد.

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