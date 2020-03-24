بسبب «كورونا».. «الإفتاء» عبر «فيسبوك» تتخطى 9 ملايين متابع

وصلت صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى ما يزيد عن ٩ ملايين متابع، وذلك بعد استخدام دار الإفتاء المصرية دورها التوعوي في التحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا في الأيام الأخيرة، وأيضًا من خلال مشاركتها لكافة القضايا المجتمعية.وتنشر صفحة دار الإفتاء على «فيس بوك» فتاوى يومية مكتوبة، وأخرى مصورة على هيئة فيديوهات قصيرة، وأحاديث نبوية، وبث مباشر وتدوينات توعوية، ويتم الرد على الأسئلة بشكل مبسط يناسب كل الفئات والاختلافات الفردية، كما تقوم بنشر الأدعية والأحاديث وتصحيح للمفاهيم المغلوطة.وتعتبر صفحة دار الإفتاء المصرية، أكبر صفحات المؤسسات الدينية الرسمية في مصر والعالم الإسلامي، وذلك تحت مظلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.