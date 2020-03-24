شباب أرمنت يقودون حملة لتطهير صناديق القمامة بالأقصر (صور)

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، غرب محافظة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، حملة نظافة وتطهير تم خلالها رفع القمامة وتطهير وتعقيم جميع صناديق القمامة وتطهير أماكن تواجدها بالكامل.وشارك في الحملة خالد محمد حسين، مدير مرافق المركز، شباب فريق «أمل أرمنت» والذي تولى عملية التطهير، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19).وتم إطلاق حملة تعقيم وتطهير شوارع وصناديق القمامة بالمدينة، تحت إشراف وقيادة العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، والذى أكد على أن حملات النظافة والتطهير مستمرة بنطاق القرى.وكان المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أصدر حزمة من القرارات، خلال الأيام الماضية عقب اجتماعات مع قيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية والمعنية، وقيادات القطاع السياحى بالمحافظة، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس «كورونا».وجاء في مقدمة هذه القرارات إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات الكبرى فى نطاق المحافظة والتى يترتب عليها تجمعات، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين الماضى الموافق 9مارس ولمدة 15 يومًا، وإلغاء تقديم الشيشة بالمقاهى والكافيهات ومصادرتها فورًا.كما أصدر قرارًا بعدم السماح بمغادرة أى فرد من العاملين فى المنشآت السياحية ◄الفنادق الثابتة والعائمة»، وذلك لمدة 14 يوما من مغادرة آخر سائح، على أن يخضعوا جميعًا للحجر الصحى وعمل قواعد بيانات لمن غادر العمل منهم، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبى عليهم ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار ومتابعة إجراءات العزل لهؤلاء العاملين بمكان إقامتهم، مع الإخطار بكل من تظهر علية أعراض يشتبه أنها عدوى مع مراعاة التدابير الوقائية المعمول بها فى هذا الشأن وعدم مغادرة الموجود منهم إلا بعد انتهاء فترة العزل المحددة سلفًا.كما وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة، مشددًا على عدم استقبال الحركة السياحية الداخلية لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح بالمنشأة السياحية، وعلى جميع المنشآت السياحية أن تلتزم بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أى أعراض تظهر على أى فرد من الأطقم.