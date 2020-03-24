رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:25 ص
جريدة الدستور
إيهاب مصطفى
طباعة
كان للسيارات دور كبير في حياة الفنانة الكبيرة ماجدة الخطيب، ولم تكن تحب شيئًا أكثر من قيادة السيارة بسرعة جنونية، وكانها تسبق الزمن والأيام والناس ووقتها وزمنها كله.

وجاء في تقرير نشرته مجلة الكواكب أن أول سارة اشترتها ماجدة الخطيب كانت " رينو كارافيل" سبور عام 1963، وكانت تعمل مضيفة في مطعم ببيروت، وكانت الخطيب تركب السيارة وتجوب الشوارع وكانت تحب شابا في ذلك الوقت يشبه إلى حد كبير عمر الشريف.

وجاءت برقية إلى الخطيب تدعوها إلى سرعة النزول حين أن أمها كسرت ساقها، فلما هبطت الطائرة ارض المطار اكتشفت ان البرقية ما هي إلا دعابة سخيفة من انسان استبطأ رجوعها.

وبقيت السيارة في لبنان حتى باعتها صديقتها الهام زكي بناء على تفويض من الخطيب، وحين احتضن التلفزيون موهبة ماجدة وقامت ببطولة "التمثال المسكور " إخراج يوسف مرزوق وأحدثت الرواية ضجة، كان ذلك بمثابة ضوء اخضر في طريق استوديوات شارع الهرم، فاندفعت عليه ماجدة بكل قوتها.

اشترت الخطيب سيارة "جاجوار " سبور لونها فضي، وراحت ماجدة تشق طريقها في الفن وسيارتها مثل ولد مطيع يقوم بتوصليها إلى كل الاماكن وتدعم وجة نظرها كلية في الوصول.

واشتهرت الخطيب اكثر واكثر، واحست ان الجاجوار لم تعد تناسبها، فاشترت شيفروليه جديدة بلون نبيذ معتق، وبدات في استخدام الجديدة واهملت السيارة القديمة تماما.

وفي الأسبوع الأول للسيارة كانت ماجدة في طريق الرجوع من عابدين، بعد انتهائها من مسرحية جديدة، واشتهت أن تأكل طبقًا من الكشري في السيدة زينب، وفيم كانت تتجه بكل قوتها للحي الشعبي وجدت نفسها فجأة فوق الرصيف وارتطمت بقوة في عمود كهربائي، وتحطمت مقدمة الشيفروليه ونجت الخطيب بأعجوبة.

ادخلت ماجدة سيارتها للجراج، وبقيت اسبوعًا تتنقل بسيارات أجرة، وام ان تسلمت الشيفروليه من جديد حتى انطلقت بها إلى الاستوديو، وفي طريق الهرم اجتازت سيارة نقل سرعة الطريق،وفجأة تطايرت حمولة العربة النقل من حصى أبيض لتنزل على مقدمة السيارة والزجاج وتحوله إلى شظايا، وركنت الخطيب سيارتها وراحت تنظر إليها بغل، الكثير من الحوادث فمرة يسرق بيتها وسقط شقيقها في الامتحان، وارتطمت بعمود وكادت تموت، والآن يتكسر الزجاج وتتعطب مقدمتها مرة أخرى.

ورجعت ماجدة للجاجوار القديمة، ونفضتها من الأتربة، وراحت تربت عليها وتقول"من فات قديمه تاه"،وباعت ماجدة الشيفروليه وراحت حياتها تسير بهدوء مرة أخرى.

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من «التعليم» بشأن الشهادة الإعدادية

بيان عاجل من أبو العينين لوقف أعمال المقاولات لمدة 3 أسابيع

الباز: قرارات جديدة للحكومة لمواجهة كورونا خلال ساعات

بالدليل.. الباز ينفى شائعات الإخوان حول إصابة الوزير عباس كامل بـ«كورونا»

الصور

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

الأكثر قراءة

مصاب يوجه رسالة للمصريين من داخل مستشفى العزل (فيديو)

الباز: قرارات جديدة للحكومة لمواجهة كورونا خلال ساعات

«الصحة»: 39 إصابة جديدة بكورونا.. و5 وفيات

قرار عاجل من «التعليم» بشأن الشهادة الإعدادية

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

بشهادة صلاح جاهين.. هكذا سرق أحمد فؤاد نجم أشعار فؤاد حداد

اعترافات تحية كاريوكا عن حروب مصر.. وتفاصيل مشاركتها في النكسة وأكتوبر

حكاية كاتب شهير أنقذ عبدالناصر من الاغتيال رغم سجنه مرتين

نجم الساعة

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

الصحة

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

منوعات

خدمات Google Play الجديدة 2020

موعد شهر رمضان الكريم هذا العام 1441 - 2020

رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 azhar.eg education.. تفاصيل نظام تقويم الطلاب

كيفية التقديم في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

مقالات الرأي
ماجد حبته
منع تداول الصحف.. والنقود!
سيد عبدالقادر
٣٣٦ ساعة من العزلة
لواء.حمدى البطران
كان السادات بطلًا
القس. رفعت فكرى
حقيقة الحياة
المزيد

الثقافة

نجوم مركز الإبداع الفنى يدعمون «خليك فى البيت» (فيديو)

الأديبة الكبيرة سلوى بكر تخص «الدستور» بفصول من مذكراتها

أحمد القرملاوي: «السيد من حقل السبانخ» عزلتني عن «كورونا»

«كورونا» تعطل الأنشطة الثقافية لمكتبة مصر الجديدة