«فى مواجهة كورونا».. أمريكا تعقم «الكمامات» وتعيد استخدامها









رصد برنامج «كل يوم»، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة «ON»، آخر مستجدات وتداعيات فيروس كورونا، في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، وخاصة في ولايات نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا.وفي هذا الصدد، قال عاطف عبد اللطيف، صحفي في الولايات المتحدة الامريكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، «كل يوم»، إن أمريكا تواجه نقص كبير في الوحدات وماسكات الوجه المستخدمة، وبدأت نيويوريك تحويل معظم الفنادق لمستشفيات.كما أشار إلى أن هناك توجيهات بإعادة استخدام الكمامات «ماسكات الوجه» مرة أخرى بعد إعادة تعقيمها، وذلك نظرًا للنقص الشديد في هذه المستلزمات.وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، 4 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليتجاوز إجمالي الإصابات في أمريكا الـ35 ألف حالة.وقالت جامعة «جونز هوبكنز» التي تحسب الإحصاءات المحلية والاتحادية، إن عدد الوفيات بلغ 471 حالة.