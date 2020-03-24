بشهادة صلاح جاهين.. هكذا سرق أحمد فؤاد نجم أشعار فؤاد حداد

في الستينيات وأثناء وجود الشاعر أحمد فؤاد نجم ف السجن بسبب جريمة جنائية وليست جريمة رأي أو سياسة، كان فؤاد حداد في معتقل الواحات، وقد زامل أحمد فؤاد نجم الكثير من الشيوعيين، رفاق فؤد حداد في السجن، وقتها كانت هناك حركة تنقلات للمساجين من سجن إلى آخر، واستمع أحمد فؤاد نجم من رفاق فؤاد حداد إلى أشعار الأخير،وأعجب بها وحفظها، ولما خرج من السجن وعمل مع يوسف السباعي نشر ديوانًا له وضمنه بعد أشعار حداد، والتي كان قد استمع إليها من رفاقه في السجن، ولم يشر نجم إلى أن الأشعار ليست له.واعترف نجم بالواقعة في تسعينيات القون الماضي، وهو يحكي لصلاح عيسى ما نشره في روز اليوسف "عادل حمودة" تحت عنوان "الفاجومي.. مذكرات أحمد فؤاد نجم"، وقد كيفها الشاعر الموهوب بما يحبه لنفسه، فقال أنه كان قد ذهب إلى صباح الخيرليقابل شعراءها، وكانت صباح الخير وسيلة شعراء كثيرين للشهرة، وفي مدخل روز اليوسف تقابل مع صلاح جاهين ولما قال له اسمه رد جاهين "انت الولد الليسرق اشعار فؤاد حداد، فدافع أحمد فؤاد نجم عن نفسه قائلًا، أنا لم اسرقها يا ا صلاح، أنا صعب علي أشعار شاعر عظيم معتقل لا تصل للناس، فقررت أن تصل للناس بطريقتي، فقال له جاهين " متبقاش تعمل كدا تاني"، ودخل المصعر وحده تاركًا نجم في مدخل المجلة،وبعدها صعر نجم للشاعر فؤاد قاعود.كانت من بين القصائد التي نشرها نجم قصيدة كتبها فؤاد حداد لابنه أمين، والذي كان صغيرًا في الثالثة من عمره، وكانت القصيدة تقول..أبدًا يابا في باليوخيالك في خياليع السرير بارد وخاليجنبي يابا مطرحك..أنا جسيته وسابتمن عيوني دموع وسابتويا باب مقفول وساكتامتى بابا يفتحك..انا في الظلمة با اسلمعلى نفسي وبا اكلمنفسي يا بيتنا المضلمامتى بابا يرجعك..وانت يا سلم يا سلمامتى بابا يطلعكوانت يا شارع يا شارعاللي خدته رد راجعواللي نزلك شفته طالعحاجة يابا بتمنعك..حاجة جوه ولا برهحاجة لو اعرفها مرةمهما كانت يابا مرةعلمي يمكن ينفعك..انا لا بتلهيني لعبةولا بتسليني كدبةبابا يا شمل الأحبةامتى بابا يجمعك..انا با فهم فهمونييا كبار ما تفهمونييا الغطا اللي فوق عيونيامتى بابا يرفعك..كل شئ يرجع أصولهالنهار والليل بطولهيا الكلام اللي بقولهامتى بابا يسمعك..حاجة بتحير تحيرآه يا جسمي الصغيرانا بس اكبر حغيركل حاجة بتوجعكوعندما خرج فؤاد حداد من السجن واكتشف ما اعتبره سرقة قصائده وطلب منه سمير عبد الباقي أن يفضح الأمر قال فؤاد حداد: ومن سيصدقني، سهير القلماوي ويوسف السباعي يقدران اللص،وذلك حسبما ذكر هشام السلاموني في كتابه "حكايات والد الشعراء فؤاد حداد".