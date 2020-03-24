رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

بشهادة صلاح جاهين.. هكذا سرق أحمد فؤاد نجم أشعار فؤاد حداد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:21 ص
جريدة الدستور
إيهاب مصطفى
طباعة
في الستينيات وأثناء وجود الشاعر أحمد فؤاد نجم ف السجن بسبب جريمة جنائية وليست جريمة رأي أو سياسة، كان فؤاد حداد في معتقل الواحات، وقد زامل أحمد فؤاد نجم الكثير من الشيوعيين، رفاق فؤد حداد في السجن، وقتها كانت هناك حركة تنقلات للمساجين من سجن إلى آخر، واستمع أحمد فؤاد نجم من رفاق فؤاد حداد إلى أشعار الأخير،وأعجب بها وحفظها، ولما خرج من السجن وعمل مع يوسف السباعي نشر ديوانًا له وضمنه بعد أشعار حداد، والتي كان قد استمع إليها من رفاقه في السجن، ولم يشر نجم إلى أن الأشعار ليست له.

واعترف نجم بالواقعة في تسعينيات القون الماضي، وهو يحكي لصلاح عيسى ما نشره في روز اليوسف "عادل حمودة" تحت عنوان "الفاجومي.. مذكرات أحمد فؤاد نجم"، وقد كيفها الشاعر الموهوب بما يحبه لنفسه، فقال أنه كان قد ذهب إلى صباح الخيرليقابل شعراءها، وكانت صباح الخير وسيلة شعراء كثيرين للشهرة، وفي مدخل روز اليوسف تقابل مع صلاح جاهين ولما قال له اسمه رد جاهين "انت الولد الليسرق اشعار فؤاد حداد، فدافع أحمد فؤاد نجم عن نفسه قائلًا، أنا لم اسرقها يا ا صلاح، أنا صعب علي أشعار شاعر عظيم معتقل لا تصل للناس، فقررت أن تصل للناس بطريقتي، فقال له جاهين " متبقاش تعمل كدا تاني"، ودخل المصعر وحده تاركًا نجم في مدخل المجلة،وبعدها صعر نجم للشاعر فؤاد قاعود.

كانت من بين القصائد التي نشرها نجم قصيدة كتبها فؤاد حداد لابنه أمين، والذي كان صغيرًا في الثالثة من عمره، وكانت القصيدة تقول..

أبدًا يابا في بالي
وخيالك في خيالي
ع السرير بارد وخالي
جنبي يابا مطرحك
..
أنا جسيته وسابت
من عيوني دموع وسابت
ويا باب مقفول وساكت
امتى بابا يفتحك
..
انا في الظلمة با اسلم
على نفسي وبا اكلم
نفسي يا بيتنا المضلم
امتى بابا يرجعك
..
وانت يا سلم يا سلم
امتى بابا يطلعك
وانت يا شارع يا شارع
اللي خدته رد راجع
واللي نزلك شفته طالع
حاجة يابا بتمنعك
..
حاجة جوه ولا بره
حاجة لو اعرفها مرة
مهما كانت يابا مرة
علمي يمكن ينفعك
..
انا لا بتلهيني لعبة
ولا بتسليني كدبة
بابا يا شمل الأحبة
امتى بابا يجمعك
..
انا با فهم فهموني
يا كبار ما تفهموني
يا الغطا اللي فوق عيوني
امتى بابا يرفعك
..
كل شئ يرجع أصوله
النهار والليل بطوله
يا الكلام اللي بقوله
امتى بابا يسمعك..
حاجة بتحير تحير
آه يا جسمي الصغير
انا بس اكبر حغير
كل حاجة بتوجعك

وعندما خرج فؤاد حداد من السجن واكتشف ما اعتبره سرقة قصائده وطلب منه سمير عبد الباقي أن يفضح الأمر قال فؤاد حداد: ومن سيصدقني، سهير القلماوي ويوسف السباعي يقدران اللص،وذلك حسبما ذكر هشام السلاموني في كتابه "حكايات والد الشعراء فؤاد حداد".

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من «التعليم» بشأن الشهادة الإعدادية

«الداخلية» تنفي ما تم تداوله بشأن حظر التجول.. وتؤكد: صفحة مزيفة

بالدليل.. الباز ينفى شائعات الإخوان حول إصابة الوزير عباس كامل بـ«كورونا»

رابط موقع بنك المعرفة المصري والمذاكرة الرقمية.. طريقة التسجيل والدخول

الصور

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

الأكثر قراءة

مصاب يوجه رسالة للمصريين من داخل مستشفى العزل (فيديو)

الباز: قرارات جديدة للحكومة لمواجهة كورونا خلال ساعات

«الصحة»: 39 إصابة جديدة بكورونا.. و5 وفيات

قرار عاجل من «التعليم» بشأن الشهادة الإعدادية

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

بشهادة صلاح جاهين.. هكذا سرق أحمد فؤاد نجم أشعار فؤاد حداد

اعترافات تحية كاريوكا عن حروب مصر.. وتفاصيل مشاركتها في النكسة وأكتوبر

حكاية كاتب شهير أنقذ عبدالناصر من الاغتيال رغم سجنه مرتين

نجم الساعة

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

الصحة

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

منوعات

خدمات Google Play الجديدة 2020

موعد شهر رمضان الكريم هذا العام 1441 - 2020

رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 azhar.eg education.. تفاصيل نظام تقويم الطلاب

كيفية التقديم في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

مقالات الرأي
ماجد حبته
منع تداول الصحف.. والنقود!
سيد عبدالقادر
٣٣٦ ساعة من العزلة
لواء.حمدى البطران
كان السادات بطلًا
القس. رفعت فكرى
حقيقة الحياة
المزيد

الثقافة

نجوم مركز الإبداع الفنى يدعمون «خليك فى البيت» (فيديو)

الأديبة الكبيرة سلوى بكر تخص «الدستور» بفصول من مذكراتها

أحمد القرملاوي: «السيد من حقل السبانخ» عزلتني عن «كورونا»

«كورونا» تعطل الأنشطة الثقافية لمكتبة مصر الجديدة