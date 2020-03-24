مصاب يوجه رسالة للمصريين من داخل مستشفى العزل (فيديو)

عرض برنامج «الحقيقة»، والمذاع عبر قناة «extra news»، فيديو لـ«رجل» من داخل مستشفى الحجر الصحي كان يعمل مرشدًا سياحيًا وأصيب بفيروس كورونا.وقال المصاب بفيروس كورونا، إنه يعمل مرشد سياحي وأصيب بعد جولته مع سائح ألماني، وبمجرد ظهور الأعراض عليه أبلغ مستشفي حميات إمبابة.وتابع: «تلقيت رعاية طبية على أعلى مستوى، وأتمنى من الله أن يزيل البلاء»، مناشدًا المواطنين بضرورة البقاء في المنازل حرصًا على حياتهم.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.