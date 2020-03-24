«التربية» الكويتية: السماح للوافدين بالسفر دون «إذن الخروجية»

سمحت وزارة التربية الكويتية لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية من المقيمين، بالسفر إلى بلدانهم، متى ما سنحت لهم الظروف، دون الحصول على تصريح بالسفر «إذن الخروجية» من المدارس أو المناطق التعليمية التابعين لها.وقالت «التربية» الكويتية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن القرار الذي جاء بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، يستهدف الحرص على سلامة موظفيها، وتنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الكويتي، وتوجيهات وزارة الصحة، بالحد من التجمعات.وأوضحت أنه فيما يتعلق بالمعلمين والإداريين الذين تنتهي صلاحية إقامتهم خلال فترة الإجازة وهم خارج الكويت، سيتم التنسيق مع سفارة الكويت داخل بلدانهم، لحل أي عائق قد يواجههم عند عودتهم.