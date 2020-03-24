ترامب يكرم المزارعين الأمريكيين بإعلان 24 مارس يومًا وطنيًا للزراعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يوم 24 من مارس سيكون يوم الزراعة الوطني في الولايات المتحدة تكريمًا للمزارعين.ودعا «ترامب» في كلمة، نشرها البيت الأبيض، اليوم، الأمريكيين إلى الاحتفال بهذا اليوم اعترافًا بالدور البارز الذي تلعبه الزراعة والمزارعون في حياة مواطنيهم اليومية وفي دعم الاقتصاد الوطني.وأضاف أنه بينما تواصل الأمة الأمريكية مساعيها لمواجهة التحديات الفريدة التي يسببها انتشار فيروس كورونا فيجب الإشادة بالمزارعين الذين يؤدون واجبهم تجاه إطعام البلاد، مستشهدًا بمقولة لتوماس جيفرسون حين كان وزيرا للخارجية الأمريكية في رسالة بعث بها إلى جورج واشنطن أول رئيس للبلاد بأن «الزراعة هي الطريق الأكثر حكمة وهي التي تسهم في الثروة الحقيقية والسعادة».