رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الغربية يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:58 م
نائب محافظ الغربية
نائب محافظ الغربية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
طباعة
أجرى الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، مساء اليوم، برفقة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، جولة في قرى ونجوع مركز المحلة الكبرى لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا في قرية الهياتهم بمركز المحلة.

وأمر نائب المحافظ بفض عدد من الأفراح بالقرية منعًا للزحام وحفاظًا على سلامة المواطنين، كما كلف بإغلاق ملاعب لكرة القدم الحماسية بطريق المحلة الدائري في إطار تنفيذ قرار تعليق الأنشطة الرياضية.

وأثناء جولته، قام نائب المحافظ بضبط أحد الحفارات التابعة لوزارة الري يقوم بإلقاء القمامة بأحد المصارف على طريق الهياتم، وعلى الفور أمر برفع القمامة واتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة حيال المخالفة، كما تم ضبط أحد المواطنين أثناء عملية الحفر تمهيدًا للبناء على الأراضي الزراعية، وأمر بالتحفظ على الحفارات واللوادر الخاصة واتخاذ الإجراءت القانونية، مؤكدًا على أنه لاتهاون مع أي مخالفات تضر بالصالح العام.

وأشاد نائب محافظ الغربية، بوعي أصحاب المحلات والتزامهم بقرار الدولة بالغلق في الساعة السابعة مما يعكس نجاح حملات التوعية التي أطلقتها المحافظة لتعزيز الإجراءات الوقائية في مجابهة فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

السيسى: أتابع إجراءات الدولة لمواجهة كورونا.. وأهيب بالجميع الالتزام

الصحة العالمية تدعو الرئيس السيسي لتحدي «أيدي نظيفة»

«التعليم»: دروس تليفزيونية لطلاب «3 ثانوى»

الباز: قرارات جديدة للحكومة لمواجهة كورونا خلال ساعات

الصور

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

الأكثر قراءة

مصاب يوجه رسالة للمصريين من داخل مستشفى العزل (فيديو)

الباز: قرارات جديدة للحكومة لمواجهة كورونا خلال ساعات

«الصحة»: 39 إصابة جديدة بكورونا.. و5 وفيات

قرار عاجل من «التعليم» بشأن الشهادة الإعدادية

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

بشهادة صلاح جاهين.. هكذا سرق أحمد فؤاد نجم أشعار فؤاد حداد

اعترافات تحية كاريوكا عن حروب مصر.. وتفاصيل مشاركتها في النكسة وأكتوبر

حكاية كاتب شهير أنقذ عبدالناصر من الاغتيال رغم سجنه مرتين

نجم الساعة

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

الصحة

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

منوعات

خدمات Google Play الجديدة 2020

موعد شهر رمضان الكريم هذا العام 1441 - 2020

رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 azhar.eg education.. تفاصيل نظام تقويم الطلاب

كيفية التقديم في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

مقالات الرأي
ماجد حبته
منع تداول الصحف.. والنقود!
سيد عبدالقادر
٣٣٦ ساعة من العزلة
لواء.حمدى البطران
كان السادات بطلًا
القس. رفعت فكرى
حقيقة الحياة
المزيد

الثقافة

نجوم مركز الإبداع الفنى يدعمون «خليك فى البيت» (فيديو)

الأديبة الكبيرة سلوى بكر تخص «الدستور» بفصول من مذكراتها

أحمد القرملاوي: «السيد من حقل السبانخ» عزلتني عن «كورونا»

«كورونا» تعطل الأنشطة الثقافية لمكتبة مصر الجديدة