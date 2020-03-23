نائب محافظ الغربية يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

أجرى الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، مساء اليوم، برفقة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، جولة في قرى ونجوع مركز المحلة الكبرى لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا في قرية الهياتهم بمركز المحلة.وأمر نائب المحافظ بفض عدد من الأفراح بالقرية منعًا للزحام وحفاظًا على سلامة المواطنين، كما كلف بإغلاق ملاعب لكرة القدم الحماسية بطريق المحلة الدائري في إطار تنفيذ قرار تعليق الأنشطة الرياضية.وأثناء جولته، قام نائب المحافظ بضبط أحد الحفارات التابعة لوزارة الري يقوم بإلقاء القمامة بأحد المصارف على طريق الهياتم، وعلى الفور أمر برفع القمامة واتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة حيال المخالفة، كما تم ضبط أحد المواطنين أثناء عملية الحفر تمهيدًا للبناء على الأراضي الزراعية، وأمر بالتحفظ على الحفارات واللوادر الخاصة واتخاذ الإجراءت القانونية، مؤكدًا على أنه لاتهاون مع أي مخالفات تضر بالصالح العام.وأشاد نائب محافظ الغربية، بوعي أصحاب المحلات والتزامهم بقرار الدولة بالغلق في الساعة السابعة مما يعكس نجاح حملات التوعية التي أطلقتها المحافظة لتعزيز الإجراءات الوقائية في مجابهة فيروس كورونا.