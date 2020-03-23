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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الصحة تعلق على شائعة سفرها إلى إيطاليا (فيديو)

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:55 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
أحلام عبدالرحمن
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علقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي والخاصة بسفرها إلى إيطاليا، قائلة:"لو اطلب مني أي حاجة عشان بلدي أنا هأعملها دون تردد، لو آخر مكان في العالم، لكن لم يطرح علي موضوع سفري لإيطاليا".

من ناحية أخرى، أكدت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أنه لا توجد أزمة حاليًا في مصر خاصة بنقص المعدات الطبية وتحديدًا أجهزة الكشف والتنفس الصناعي في العالم في المناطق الموبوءة.

وشددت الوزيرة على أنه، لا توجد أزمة في مصر في ظل الوضع الحالي، مردفة: "احنا مأمنيين نفسنا من قبل الأزمة من خلال الاستيراد، ومتعاقدين على شحنات حتى الآن".

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