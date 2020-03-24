بيت الزكاة: إعانات شهرية للأسر المتضررة من «كورونا»





قال محمد عمرو توفيق، الأمين العام لبيت الزكاة، إن شيخ الأزهر وجه بتشكيل فرق عمل بمحافظات مصر للوصول للأسر المحتاجة، والتي لا يوجد عمل لها بسبب فيروس «كورونا»، لتقديم المساعدة.وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن بيت الزكاة يصرف إعانة شهرية لـ 87 ألف أسرة تتراوح بين 500 إلى ألف جنيه عن طريق البريد.وأكد أنه سيتم ضم الأسر المتضررة من «كورونا» للحصول على إعانة من بيت الزكاة، لافتا إلى أنه يتم عمل بحث على الأسر لمعرفة احتياجاتها سواء إعانة شهرية أو أدوية.من ناحيته، قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، إن الصندوق به محور خاص بالأزمات والكوارث ليكون صمام أمان يعاون أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع القطاع الخاص.وأضاف «مختار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الكثيرين من المصريين يقفون مع الصندوق في مواجهة «كورونا» لتكرار تجربة الصندوق عندما أسهم في علاج فيروس سي بمليار جنيه.وأشار محمد مختار، إلى أنهم يراهنون على ثقة المواطنين في صندوق «تحيا مصر»، لافتا إلى أن الصندوق تمكن من تدبير 1000 مضخة سوائل و200 جهاز تنفس صناعي.وأوضح أنه سيكون هناك اجتماع قبل نهاية الأسبوع مع وزيرة التضامن الاجتماعي لتوزيع المساعدات على متضرري السيول.وأردف أن الكثير من الشخصيات العامة ورجال الأعمال تواصلوا مع مجلس الوزراء لمعرفة حساب صندوق «تحيا مصر» للتبرع من أجل مواجهة «كورونا».