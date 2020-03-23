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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة وزيرة لبنانية سابقة بفيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:46 م
اللبنانية مي شدياق،
اللبنانية مي شدياق، وزيرة الدولة
سناء إسماعيل
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أعلنت اللبنانية مي شدياق، وزيرة الدولة لشئون التنمية الإدارية سابقًا، إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها مؤخرًا من فرنسا.

وجاء في البيان الذي صدر عن مكتبها الإعلامي: "بعد عودتي من العاصمة الفرنسية باريس في الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس الكورونا مما استدعى الزامي فورًا بالحجر المنزلي".

وأضافت: "أجريت نهار السبت فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض.. وبعد ظهور نتائج التحاليل منذ قليل، طلب مني التوجه إلى المستشفى للعلاج بعد تأكيد إصابتي بالفيروس، وأشير إلى أن حالتي ليست حرجة وسأنضم قريبًا ان شاء الله إلى لائحة المتعافين من فيروس كورونا".

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