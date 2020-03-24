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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أفضل 6 تطبيقات لمشاهدة الأفلام أونلاين فى الحجر الذاتى

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:21 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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تمر أيام العزل والحجر الذاتي علي الكثيرون بالملل، والقلق إيذاء أخبار انتشار فيروس كورونا، الذى اجتاح العالم، خلال الأشهر القليلة الماضية، لهذا نرشح لكم 6 تطبيقات لمشاهدة الأفلام اونلاين.

يمكنك تحميل هذه التطبيقات المجانية، على مختلف المتاجر كجوجل بلاي، وأب ستور، ومايكروسوفت ستور، أى أنها تعمل على أندرويد، أي أو إس (iOS) وويندوز، ولهذا نرشح لكم أفضل التطبيقات لمشاهدة الأفلام وتحميلها

 Tubi TV
يضم تطبيق "Tubi TV" عدد كبير من الأفلام المجانية مصنفة حسب النوع، منها الرومانسية، والأكشن، والكوميديا، والدراما، وتو من التطبيقات الشهيرة فى مجال الأفلام الاونلاين، بدون كثرة إعلانات قد تفسد عليك الاستمتاع بالمشاهدة، كما يوفر التطبيق تحديثات لأشهر الافلام الجديدة بشكل مستمر، وبالتالي فأنت دائما ستتمتع بمشاهدة أحدث الأفلام وأنت داخل منزلك.

SHAHID
أيضًا تطبيق "شاهد.نت" هى واخدة من الخدمات المجانية، التى تقدمها شبكة "MBC" الفضائية، حيث يقدم التطبيق مجموعة كبيرة من المسلسلات والبرامج التى تقدمها الشبكة على قنواتها، كما تقدم خدمة أو تطبيق "SHAHID" مكتبة كاملة ومتكاملة لأهم وأفضل المسلسلات الحديثة، فكل ما عليك هو إنشاء حساب مجانى والبدء فى الاستمتاع بالمشاهدة.

 Popcornflix
تطبيق مصمم خصيصًا، لمشاهدة الأفلام المختلفة بشكل مجانى، وتضم مكتبة التطبيق عدد لانهائى من الأفلام ويمكنك مشاهدتها أونلاين أو تحميلها، وقد يظهر لك عند تحميله أنه قد استخدمه أكثر من مليون مرة من مستخدمى جوجل بلاى ويمكنك تحميل التطبيق للأندرويد والأيفون.

Yidio
يوفر "Yidio" مجموعة كبيرة من الأفلام الجديدة مجانًا، ويقدم التطبيق أيضا بعض الأفلام بشكل مدفوع لكن بسعر رمزي، كما يوفر لك نظام مميز لاقتراح الأفلام بناء على النوع الذي تهتم به وعلى الأفلام التي شاهدتها سابقًا.

Sony Crackle
تقدم مذتبة هذا التطبيق، مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات الحديثة، بالإضافة إلى البرامج التلفزيونية بشكل مجاني، ويمكنك تحميل التطبيق على نظام أندرويد، وأيفون، ويندوز، وفتح حساب عليه وإضافة ما لا نهاية من الأفلام إلى قائمة أفلامك التى تحبها.

Vudu
يعمل هذا التطبيق على إتاحة عدد كبير من الأفلام للمشاهدة بجودة عالية، ويمكن تحميل الأفلام عبر الهاتف والكمبيوتر مجانا، ابدأ فى فتح حساب مجانى لتستطيع مشاهدات الآلاف الأفلام من مختلف الأنواع.

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