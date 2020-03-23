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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جولة تفقدية لنائب محافظ الأقصر على المتاجر (صور)

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:35 م
جولة تفقدية لنائب
جولة تفقدية لنائب محافظ الأقصر
هدى الأمير
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أجرى نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مساء اليوم الإثنين، جولة ميدانية في أنحاء مختلفة بمدينة الأقصر؛ لمتابعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بغلق المحال والمراكز التجارية، من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 6 صباحًا، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وتابع نائب محافظ الأقصر، خلال الجولة، مدى توافر السلع الأساسية بالمتاجر المخصصة لبيع السلع الضرورية التي لا يشملها قرار الغلق، كما تأكد من توافر المهام الطبية داخل الصيدليات.

واستمع إلى عدد من المواطنين، وناقشهم حول مدى تفهمهم للإجراءات والقرارات التي اتخذت بهدف الحد من التجمعات وانتشار الفيروس بينهم، حيث أعرب المواطنون عن ارتياحهم لتلك الإجراءات والتزامهم بالتعليمات التي تهدف إلى حماية الصحة العامة.

وشملت الجولة شوارع ميدان أبوالحجاج، ومحطة السكة الحديد، وميدان صلاح الدين، والتلفزيون، وسان جوزيف، وخالد بن الوليد، والقراريش، ومنطقة شرق السكة، وسيالة بدران.
جولة تفقدية لنائب محافظ الأقصر
جولة تفقدية لنائب محافظ الأقصر
جولة تفقدية لنائب محافظ الأقصر على المتاجر (صور)
جولة تفقدية لنائب محافظ الأقصر
جولة تفقدية لنائب محافظ الأقصر
جولة تفقدية لنائب محافظ الأقصر على المتاجر (صور)

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