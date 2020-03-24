أستاذ اقتصاد: العالم مقبل على أخطر أزمة مالية منذ 1928





قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي والتمويل بأمريكا، إن العالم بصدد أخطر أزمة صحية اقتصادية مالية تعصف بـ180 دولة، لم يشهدها من قبل سوى عام 1928.وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ربع الشعب الأمريكي ملتزم بيته بالأمر المباشر بسبب «كورونا».وأشار إلى أن 70 % من الحالات المصابة بفيروس «كورونا» خارج الصين، رغم أن مصدر الفيروس مدينة ووهان الصينية.وأوضح الدكتور نبيل زكي، أن الصين أكبر قوة اقتصادية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها أكبر مصدر في العالم وتسهم في النمو العالمي بأكثر من 30%.ونوه بأن تأثير أزمة «كورونا» سيكون كبيرًا على الاقتصاد العالمي الذي يعاني من أزمة أخرى هي الانخفاض الحاد في أسعار البترول.