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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سعيد شعيب: ترامب أغلق الحدود مع أمريكا اللاتينية بسبب الإخوان

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:29 م
سعيد شعيب
سعيد شعيب
محمود عرفات
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قال سعيد شعيب مدير المركز الكندي للدراسات، إنه تعرض للتكفير من جانب الإسلاميين في كندا، والشرطة تعاملت مع هذا الموضوع بجدية كبيرة.

وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن تأسيس المعهد الكندي للرداسات، كان هدفه تفكيك الأساس الديني والتاريخي للخطاب المنتج للكراهية والعنف والإرهاب، ليس فقط ضد غير المسلمين بل وضد المسلمين أيضا.

وتابع أن المسلمين لا ينتمون لهذا النوع من الإسلام المتعصب، ولكنهم يريدون إسلاما إنسانيا سمحا، موضحا أن المركز يستهدف المناطق والمساحات التي لم يسلط عليها الضوء بالنسبة لتركيبة الإسلاميين بها، مثل الأمريكتين.

واستكمل أن ما لا يعرفه البعض أن أحد الأسباب التي دفعت ترامب لغلق الحدود مع أمريكا اللاتينية، هو تسرب الإسلاميين والإخوان عبر الحدود إلى أمريكا، للجوء بها.

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