تعقيم المنشآت العامة والمزارات الأثرية بالأقصر (صور)

أعلن الدكتور عاطف أحمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، الانتهاء من أعمال تطهير عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية، من خلال فرق التطهير والتعقيم التى تستهدف المنشآت العامة، وذلك في إطار استمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى مراكز ومدن المحافظة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.وأوضح مدير الطب البيطري بالأقصر أنه تم الانتهاء من تعقيم عدد من المزارات الأثرية، والتى تضمنت كل من دير الراهبات ودير المحارب، ومعبدي حتشبسوت وهابو بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، كذلك مقر الشهر العقاري والتضامن الاجتماعي، كما تم تطهير عدد من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف.وأشار إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت وفقا لخطة تتضمن كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية؛ لضمان انحسار الفيروس وعدم انتشاره.