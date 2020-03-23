تامر الكوراني أمينًا عامًا لنقابة المهندسين بالغربية

اجتمع اليوم الإثنين، مجلس إدارة نقابة المهندسين بالغربية، عقب تشكيله الجديد، بعد اعتماد نتيجة انتخابات التجديد النصفي لأفرع النقابة، والتى تمت فى فبراير الماضى.ترأس الاجتماع المهندس عادل عطية، نقيب المهندسين بالغربية، لتشكيل هيئة المكتب الحديد لفرع النقابة بالغربية، وجرت الانتخابات على مقعدى أمين عام النقابة وأمين الصندوق، وأسفرت نتيجة التصويت الحر المباشر عن فوز الدكتور مهندس تامر الكوراني، بمنصب أمين عام النقابة الفرعية بالغربية، بينما فاز المهندس محمد الجمال، بمنصب أمين الصندوق.من جانبه أكد الدكتور مهندس تانر الكوراني، أمين عام النقابة الجديد بالغربية، أن المنصب تكليفا وليس تشريفا، وأنه سيبذل قصارى جهده من أجل خدمة أعضاء النقابة، موضحًا أن العمل النقابي خاصة عندما يكون الإنسان يعشق ويعتز بمهنته شرف لا يضاهيه شرف.